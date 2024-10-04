Крупный пожар на частной нефтебазе под Пермью ликвидирован

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали возгорание частной базы по хранению нефтепродуктов в промышленной зоне деревни Осенцы (Пермский край), сообщается в телеграм-канале регионального управления МЧС в пятницу.

"Пожар в Пермском крае ликвидирован на 10 000 "квадратах", - говорится в сообщении.

Дознаватели МЧС России устанавливают причину возгорания. Рассматриваются две версии: неосторожное обращение с огнем и аварийный режим работы электрооборудования.

Как сообщалось, в ночь на пятницу на территории промзоны в деревне Осенцы (Пермский муниципальный район) загорелась частная база по хранению нефтепродуктов на площади 10 тыс. кв. метров. Огонь охватил емкости с топливом.

В 6:38 пожар был локализован, тушение огня продолжается. На месте работают более 60 специалистов и 19 единиц техники.

Пострадавших нет. По данным Роспотребнадзора, предельно допустимая концентрация (ПДК) загрязняющих веществ не превышена.