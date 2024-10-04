Поиск

Крупный пожар на частной нефтебазе под Пермью ликвидирован

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали возгорание частной базы по хранению нефтепродуктов в промышленной зоне деревни Осенцы (Пермский край), сообщается в телеграм-канале регионального управления МЧС в пятницу.

"Пожар в Пермском крае ликвидирован на 10 000 "квадратах", - говорится в сообщении.

Дознаватели МЧС России устанавливают причину возгорания. Рассматриваются две версии: неосторожное обращение с огнем и аварийный режим работы электрооборудования.

Как сообщалось, в ночь на пятницу на территории промзоны в деревне Осенцы (Пермский муниципальный район) загорелась частная база по хранению нефтепродуктов на площади 10 тыс. кв. метров. Огонь охватил емкости с топливом.

В 6:38 пожар был локализован, тушение огня продолжается. На месте работают более 60 специалистов и 19 единиц техники.

Пострадавших нет. По данным Роспотребнадзора, предельно допустимая концентрация (ПДК) загрязняющих веществ не превышена.

Пермский край Пермь МЧС России Осенцы
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Российские военные нейтрализовали за ночь 18 беспилотников ВСУ

Частная нефтебаза горит в Перми на площади 10 тыс. кв. м

Подавленный дрон ВСУ упал на территорию нефтебазы в Воронежской области

Медведев сообщил о старте работы комиссии по комплектованию ВС РФ контрактниками

Что произошло за день: четверг, 3 октября

Под домашний арест отправлены трое фигурантов дела биржи Cryptex

"Росатом" сообщил о штатной работе Курской АЭС после атаки ВСУ

Путин поддержал предложение ввести "Разговоры о важном" с детского сада

Путин поддержал предложение ввести "Разговоры о важном" с детского сада
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило о взятии Угледара

Дело Михаила Абызова

Экс-министр Абызов сможет подать на УДО не ранее чем через 3,5 года

Экс-министр Абызов сможет подать на УДО не ранее чем через 3,5 года
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });