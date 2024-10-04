Ио председателя Народного совета ДНР избран Сергей Прокопенко

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Первый зампред Народного совета Донецкой народной республики Сергей Прокопенко избран исполняющим обязанности председателя вместо Артема Жоги, сообщили в Народном совете ДНР.

"Сегодня, 4 октября, прошло пленарное заседание Народного совета (НС) ДНР. Депутатский корпус проголосовал за сложение полномочий председателя НС Артема Жоги в связи с его переходом на новую должность", - говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой Народного совета ДНР.

За Прокопенко проголосовало большинство депутатов Народного Совета.

Ранее президент России Владимир Путин назначил Жогу полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе.