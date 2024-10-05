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Что произошло за день: суббота, 5 октября

Дело об американском наемнике, отравление детей в якутской школе и отказ Пакистана от матча со сборной России

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Прокурор запросил 7 лет колонии для американца за участие в боевых действиях против РФ. 72-летний гражданин США обвиняется по статье о наемничестве. В феврале этого года он заключил контракт с батальоном теробороны города Изюм.

- Спустя более чем двое суток ликвидирован пожар в музыкальном театре в Хабаровске. Суд арестовал директора и начальника смены подрядной организации, проводившей ремонтные работы. Они подозреваются по статьям о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ и организации незаконной миграции.

- В одной из школ Якутии произошло массовое отравление детей. Пострадали 29 детей, из них 25 госпитализированы в инфекционное отделение. Школьники временно переведены на дистанционный формат обучения.

- Дамбу прорвало в райцентре Шелаболиха в Алтайском крае. В результате была разрушена дорога.

- Пакистан отказался от матча со сборной России по футболу. РФС заявлял о готовности взять все расходы на себя, но соперник отказался, сославшись на нехватку времени на подготовку. Между тем стал известен итоговый состав национальной команды России на октябрьский сбор.

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