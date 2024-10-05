Дамбу прорвало в райцентре Шелаболиха в Алтайском крае

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В Шелаболихинском районе Алтайского края ликвидируют последствия прорыва дамбы, разрушившей дорогу между двумя частями райцентра Шелаболиха, сообщает в субботу районная администрация.

"Дамбы, которые годами держали воду на Зеркальных озерах, несмотря на все усилия по их укреплению, сегодня не сдержали большой объем воды, накопившейся этим дождливым летом. И, как следствие, вся вода вышла в русло реки, которая разделяет Шелаболиху. На данный момент дорога, соединяющая обе части села, разрушена", - говорится в сообщении.

Администрация также информирует, что на месте работают необходимые службы. Ситуация взята на контроль в правительстве Алтайского края, будет оценен ущерб и разработаны меры для ликвидации прорыва дамбы.