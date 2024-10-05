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Число отравившихся в якутской школе детей выросло до 29

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Количество детей, пострадавших от пищевого отравления в спортивном лицее Якутии, выросло с 27 до 29, сообщает пресс-служба Минздрава республики.

"Общее количество пострадавших - 29 детей. Из них 25 госпитализированы в инфекционное отделение, 4 - получают амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.

В настоящее время состояние детей стабильное.

В свою очередь, управление Роспотребнадзора по Якутии сообщило журналистам, что начато санитарно-эпидемиологическое расследование. "Отобраны биоматериалы от больных и работников, пробы с объектов внешней среды, питьевой воды, готовых блюд, пищевого сырья, продуктов питания, дезсредств для проведения лабораторных исследований", - рассказали в ведомстве.

В РоссииВ одной из школ Якутии произошло массовое отравление детейЧитать подробнее

Работа пищеблока школы временно приостановлена, учебно-воспитательный процесс переведен на дистанционный формат.

Ранее сообщалось, что 27 детей отравились в школе-интернате "Харанский спортивный лицей" в Якутии. Организована доследственная проверка по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Якутия Роспотребнадзор
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