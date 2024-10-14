Президент подписал закон о своем праве продлить срок службы председателя СКР

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Владимир Путин подписал закон о праве президента продлить срок пребывания на службе председателя Следственного комитета России.

Соответствующие сведения размещены в понедельник на официальном портале правовой информации.

Закон вносит соответствующее дополнение в часть 4 статьи 30 № 403-ФЗ "О Следственном комитете". Теперь в ней сказано, что "срок пребывания на службе председателя Следственного комитета, достигшего возраста 70 лет, может быть продлен президентом Российской Федерации".