Путин продлил срок службы главы СКР Бастрыкина до конца лета 2025 года

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о продлении срока федеральной государственной службы председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина до 27 августа 2025 года.

"В соответствии с частью 4 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации" продлить срок федеральной государственной службы до 27 августа 2025 г. председателю Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкину Александру Ивановичу", - говорится в документе.

Распоряжение опубликовано в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.