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Путин продлил срок службы главы СКР Бастрыкина до конца лета 2025 года

Путин продлил срок службы главы СКР Бастрыкина до конца лета 2025 года
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о продлении срока федеральной государственной службы председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина до 27 августа 2025 года.

"В соответствии с частью 4 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации" продлить срок федеральной государственной службы до 27 августа 2025 г. председателю Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкину Александру Ивановичу", - говорится в документе.

Распоряжение опубликовано в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Владимир Путин СКР Александр Бастрыкин
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