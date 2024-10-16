Послам стран СНГ рассказали об изменениях миграционного законодательства России

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - В российском МИД с главами дипмиссий стран СНГ обсудили сотрудничество стран-участниц в борьбе с незаконной миграцией и необходимость надлежащей довыездной подготовки иностранцев, планирующих работать в России, сообщил сайт МИД РФ.

На Смоленской площади 16 октября прошла встреча первого замглавы МВД генерал-полковника полиции Александра Горового с послами.

Замглавы МИД Михаил Галузин "отметил важность миграционной проблематики как одного из приоритетных направлений сотрудничества в рамках Содружества, что, в частности, нашло отражение в Концепции председательства нашей страны в СНГ в 2024 году", говорится в сообщении. Он "выразил уверенность в развитии взаимодействия с партнерами в данной сфере при безусловном учете интересов обеспечения безопасности и правопорядка в Российской Федерации".

"Горовой и участвовавшая во встрече начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова подробно информировали зарубежных дипломатов о последних изменениях в российском миграционном законодательстве, мерах, направленных на повышение эффективности контроля пребывания иностранных граждан. Подчеркнута необходимость надлежащей довыездной подготовки иностранцев, планирующих трудовую деятельность в России, прежде всего, в части знания ими законодательства и владения русским языком", - отмечают на Смоленской площади.

"Была акцентирована востребованность углубления сотрудничества государств-участников СНГ в области противодействия незаконной миграции", - добавили в МИД.

Горовой и Казакова также ответили на вопросы послов и представителей дипломатических миссий.