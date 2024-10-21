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Неформальная встреча президентов России и ОАЭ длилась почти до полуночи

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Неформальная встреча президента России Владимира Путина с президентом Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном в воскресенье длилась почти до полуночи, в понедельник пройдут официальные переговоры лидеров с участием делегаций.

"Путин сегодня проведет в Кремле российско-эмиратские переговоры в составе делегаций. Это будет, собственно, официальная часть визита в Российскую Федерации президента ОАЭ Нахайяна. Вы знаете, что вчера фактически до полуночи длилась неформальная встреча президентов в резиденции Путина в Ново-Огарево", - рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В начале этой встрече лидеры, по его словам, очертили круг вопросов, которые в приоритетном порядке планируют обсудить. "Состоялось весьма и весьма насыщенное конструктивное и доверительное общение по целому кругу вопросов", - сказал Песков.

В понедельник состоятся расширенные переговоры в составе двух делегаций, напомнил он.

Во второй половине дня у Путина запланировано несколько совещаний и рабочих встреч непубличного характера по внутренней проблематике.

"И в конце дня президент переместится уже в Казань, где завтра начинается насыщенная работа в рамках саммита БРИКС", - сказал Песков.

Ново-Огарево Казань Дмитрий Песков БРИКС ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян Владимир Путин
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