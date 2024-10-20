Песков назвал отношения Путина и президента ОАЭ очень доверительными

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Дружеские отношения между президентами России Владимиром Путиным и ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном позволяют им доверительно обсуждать самые серьезные вопросы, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Путина и президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда объединяют очень конструктивные, тесные, доверительные, давние и дружеские отношения" - сказал он в интервью соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину.

Фрагмент интервью Зарубин выложил в своем телеграм-канале.

Песков отметил, что "эти отношения позволяют им в такой неформальной обстановке доверительно обсуждать самые серьезные вопросы".