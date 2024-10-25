Поиск

Бывшему и действующему замминистра энергетики предъявлены обвинения

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Следствие предъявило официальное обвинение бывшему замминистра энергетики Анатолию Яновскому и действующему замминистра энергетики Сергею Мочальникову в хищении более 175 млн бюджетных денег, выделенных Минэнерго на реструктуризацию углепрома.

"Яновскому предъявлено обвинение в особо крупном хищении, Мочальникову в злоупотреблении должностными полномочиями", - сообщили в правоохранительных органах.

В Никулинском суде сообщили, что следствие попросило для Мочальникова домашний арест.

Как ожидается, суд 25 октября также рассмотрит ходатайство об аресте Яновского, которого следствие считает организатором преступлений.

О задержании бывшего и действующего заместителя министра Минэнерго сообщило 24 октября.

По версии следствия МВД, в период с 2014 по 2023 год "должностными лицами Минэнерго России с подконтрольными организациями заключен ряд контрактов, которые предусматривали выполнение подрядных работ по ликвидации убыточных и неперспективных угольных шахт и разрезов". Фактически работы были проведены не в полном объеме.

Как заявила Волк, в конце июня двоим участникам криминальной схемы были предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Позднее оперативники "задокументировали возможную причастность к хищениям бюджетных средств в особо крупном размере должностных лиц из числа руководящего состава министерства энергетики РФ".

Минэнерго МВД Никулинский суд Сергей Мочальников Анатолий Яновский
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Следствие ходатайствует об аресте экс-замглавы Минэнерго Яновского

Объявлен в розыск коммерсант, организовавший хищение недвижимости Минобороны РФ

Суд отправил под домашний арест замминистра энергетики Сергея Мочальникова

Суд отправил под домашний арест замминистра энергетики Сергея Мочальникова

Путин допустил разумные компромиссы в возможных переговорах с Украиной

Путин допустил разумные компромиссы в возможных переговорах с Украиной

Экс-глава дочерней фирмы "Роснано" задержан по подозрению в хищении 13 млрд руб.

Туроператоры не заметили снижения спроса на Кубу из-за блэкаута

Туроператоры не заметили снижения спроса на Кубу из-за блэкаута

Расследование убийства таксистки в Челябинской области передали в центральный аппарат СКР

Замминистра энергетики Мочальников подозревается в особо крупном мошенничестве

Власти сообщили о стабилизации ситуации в челябинском Коркино после волнений

Лукашенко заявил, что вопрос присоединения Белоруссии к России никогда не стоял

Лукашенко заявил, что вопрос присоединения Белоруссии к России никогда не стоял
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });