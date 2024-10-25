Бывшему и действующему замминистра энергетики предъявлены обвинения

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Следствие предъявило официальное обвинение бывшему замминистра энергетики Анатолию Яновскому и действующему замминистра энергетики Сергею Мочальникову в хищении более 175 млн бюджетных денег, выделенных Минэнерго на реструктуризацию углепрома.

"Яновскому предъявлено обвинение в особо крупном хищении, Мочальникову в злоупотреблении должностными полномочиями", - сообщили в правоохранительных органах.

В Никулинском суде сообщили, что следствие попросило для Мочальникова домашний арест.

Как ожидается, суд 25 октября также рассмотрит ходатайство об аресте Яновского, которого следствие считает организатором преступлений.

О задержании бывшего и действующего заместителя министра Минэнерго сообщило 24 октября.

По версии следствия МВД, в период с 2014 по 2023 год "должностными лицами Минэнерго России с подконтрольными организациями заключен ряд контрактов, которые предусматривали выполнение подрядных работ по ликвидации убыточных и неперспективных угольных шахт и разрезов". Фактически работы были проведены не в полном объеме.

Как заявила Волк, в конце июня двоим участникам криминальной схемы были предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Позднее оперативники "задокументировали возможную причастность к хищениям бюджетных средств в особо крупном размере должностных лиц из числа руководящего состава министерства энергетики РФ".