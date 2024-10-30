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В 2025 году первое заседание Банка России по ставке пройдет 14 февраля

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Банк России опубликовал график заседаний совета директоров по ключевой ставке на 2025 год.

Первое заседание по ставке в следующем году пройдет 14 февраля, оно будет опорным, то есть будет сопровождаться публикацией среднесрочного макропрогноза и резюме обсуждения ставки.

Следующий совет назначен на 21 марта, второе опорное заседание пройдет 25 апреля.

Также заседания назначены на 6 июня, 25 июля (опорное), 12 сентября, 24 октября (опорное) и 19 декабря 2025 года.

В 2025 году, в отличие от 2024 года, июньское заседание совета директоров не совпадает по датам с проведением ПМЭФ (он пройдет 18-21 июня 2025 года).

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