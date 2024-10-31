Поиск

Роман Авдеев полностью вышел из российских активов

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Бизнесмен Роман Авдеев передал свою долю в концерне "Россиум" структурам Сергея Сударикова, завершив выход из активов и проектов в России.

"Хочу поделиться значимым событием в моей жизни: сегодня была завершена сделка по продаже принадлежащей мне доли в концерне "Россиум" структурам Сергея Сударикова. В результате сделки у меня не остается каких-либо активов или бизнес-проектов в России", - написал Авдеев в соцсети.

"Для меня эта сделка стала логичным шагом, завершающим многолетнее партнерство с Сергеем Судариковым, начавшееся в 2019 году с подписания меморандума о стратегическом сотрудничестве", - отметил он.

"Принятое решение позволит сосредоточиться на моих близких, в первую очередь детях, и других важных аспектах моей жизни, не связанных с бизнесом", - заявил бизнесмен.

Основные бенефициары ГК "Регион" Сергей Судариков и концерна "Россиум" Роман Авдеев подписали меморандум о стратегическом партнерстве летом 2019 года. Стороны тогда договорились провести всесторонний совместный анализ активов, в том числе процедур корпоративного управления и бизнес-процессов для определения потенциального синергетического эффекта от объединения.

Один из ключевых финансовых активов "Россиума" - Московский кредитный банк (МКБ).

Роман Авдеев Россиум МКБ Сергей Судариков Регион
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Международная НПО Young Presidents Organization признана нежелательной в РФ

В руководстве Сбербанка ждут позитивного эффекта от повышения ставки ЦБ

В руководстве Сбербанка ждут позитивного эффекта от повышения ставки ЦБ

Телефонные мошенники начали похищать деньги под предлогом улучшения качества сотовой связи

Телефонные мошенники начали похищать деньги под предлогом улучшения качества сотовой связи

Власти Черкесска ввели режим ЧС муниципального характера после взрыва газа

Решение КС о бессрочной конфискации не касается приватизации 90-х

Решение КС о бессрочной конфискации не касается приватизации 90-х

До четырех человек выросло число погибших при взрыве газа в пятиэтажке Черкесска

В Минэкономразвития объяснили расхождение с прогнозом ЦБ о росте ВВП

В Минэкономразвития объяснили расхождение с прогнозом ЦБ о росте ВВП

Росавиация продлила ограничения на полеты в Израиль, Иран и Ирак до 24 ноября

Цены на аренду жилья в России обновили исторические максимумы

Цены на аренду жилья в России обновили исторические максимумы

КС постановил считать неустановленными сроки давности по искам прокуроров о конфискации

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });