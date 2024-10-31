Роман Авдеев полностью вышел из российских активов

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Бизнесмен Роман Авдеев передал свою долю в концерне "Россиум" структурам Сергея Сударикова, завершив выход из активов и проектов в России.

"Хочу поделиться значимым событием в моей жизни: сегодня была завершена сделка по продаже принадлежащей мне доли в концерне "Россиум" структурам Сергея Сударикова. В результате сделки у меня не остается каких-либо активов или бизнес-проектов в России", - написал Авдеев в соцсети.

"Для меня эта сделка стала логичным шагом, завершающим многолетнее партнерство с Сергеем Судариковым, начавшееся в 2019 году с подписания меморандума о стратегическом сотрудничестве", - отметил он.

"Принятое решение позволит сосредоточиться на моих близких, в первую очередь детях, и других важных аспектах моей жизни, не связанных с бизнесом", - заявил бизнесмен.

Основные бенефициары ГК "Регион" Сергей Судариков и концерна "Россиум" Роман Авдеев подписали меморандум о стратегическом партнерстве летом 2019 года. Стороны тогда договорились провести всесторонний совместный анализ активов, в том числе процедур корпоративного управления и бизнес-процессов для определения потенциального синергетического эффекта от объединения.

Один из ключевых финансовых активов "Россиума" - Московский кредитный банк (МКБ).