Конституционный суд Молдавии утвердил итоги референдума о евроинтеграции

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Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Конституционный суд Молдавии утвердил в четверг результаты референдума о европейской интеграции страны.

Референдум прошел 20 октября, одновременно с выборами президента страны. Гражданам предстояло ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы внесение поправок в Конституцию с целью вступления Республики Молдова в ЕС?".

По данным ЦИК, явка на референдуме составила 50,72%. Бюллетени получили 1 532 264 избирателя, в голосовании приняли участие 1 531 392 избирателя. Действительных бюллетеней было 1 488 874. Из них 749 719 избирателей (50,35%) проголосовали за внесение положения о евроинтеграции в Конституцию, 739 155 (49,65%) высказались против.

Конституционный суд утвердил результаты референдума, отметив, что для признания его состоявшимся было необходимо, чтобы в нем приняло участие не менее одной трети избирателей, большинство из которых ответило бы "Да" на вопрос о внесении изменений в Конституцию.

Таким образом, в Конституцию будет внесено ряд поправок, в том числе в Преамбуле к Конституции будет написано, что "европейская интеграция является стратегической целью Республики Молдова".

Ранее оппозиционные в Молдавии Партия коммунистов и Партия социалистов призвали не признавать результаты референдума, так как при его проведении "имели место массовые нарушения".