Поиск

Конституционный суд Молдавии утвердил итоги референдума о евроинтеграции

Конституционный суд Молдавии утвердил итоги референдума о евроинтеграции
Фото: АР/ТАСС

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Конституционный суд Молдавии утвердил в четверг результаты референдума о европейской интеграции страны.

Референдум прошел 20 октября, одновременно с выборами президента страны. Гражданам предстояло ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы внесение поправок в Конституцию с целью вступления Республики Молдова в ЕС?".

В миреЦИК Молдавии передал в Конституционный суд документы по референдуму о евроинтеграцииЧитать подробнее

По данным ЦИК, явка на референдуме составила 50,72%. Бюллетени получили 1 532 264 избирателя, в голосовании приняли участие 1 531 392 избирателя. Действительных бюллетеней было 1 488 874. Из них 749 719 избирателей (50,35%) проголосовали за внесение положения о евроинтеграции в Конституцию, 739 155 (49,65%) высказались против.

Конституционный суд утвердил результаты референдума, отметив, что для признания его состоявшимся было необходимо, чтобы в нем приняло участие не менее одной трети избирателей, большинство из которых ответило бы "Да" на вопрос о внесении изменений в Конституцию.

Таким образом, в Конституцию будет внесено ряд поправок, в том числе в Преамбуле к Конституции будет написано, что "европейская интеграция является стратегической целью Республики Молдова".

Ранее оппозиционные в Молдавии Партия коммунистов и Партия социалистов призвали не признавать результаты референдума, так как при его проведении "имели место массовые нарушения".

ЕС Молдавия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Число жертв наводнений в Испании выросло до 158 человек

Международная НПО Young Presidents Organization признана нежелательной в РФ

Росавиация продлила ограничения на полеты в Израиль, Иран и Ирак до 24 ноября

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });