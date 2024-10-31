Ксения Юдаева покидает пост советника председателя ЦБ РФ

Первый заместитель председателя Центрального банка РФ Ксения Юдаева Фото: Светлана Шевченко/РИА Новости

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Ксения Юдаева с сегодняшнего дня покидает Банк России в связи с решением продолжить работу за его пределами, говорится в сообщении ЦБ.

"Ксения Юдаева, советник председателя Банка России, а ранее первый заместитель председателя Банка России и член совета директоров Банка России, приняла решение продолжить свою карьеру вне Банка России", - отмечает ЦБ.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил управляющему от РФ в Международном валютном фонде, министру финансов Антону Силуанову внести для избрания на пост исполнительного директора от России в МВФ кандидатуру Юдаевой.

О том, что Юдаева может стать исполнительным директором от России в МВФ, стало известно в начале сентября. Бессменным представителем России в МВФ с 1990-х годов являлся Алексей Можин.

Юдаева пришла в Банк России в сентябре 2013 года, до этого она возглавляла экспертное управление президента РФ. Фактически она стала одним из первых членов новой команды Эльвиры Набиуллиной, с которой работала вместе в администрации главы государства. Сначала Юдаева отвечала за денежно-кредитную политику, однако в начале 2015 года куратором ДКП стал Дмитрий Тулин (сейчас это Алексей Заботкин, а в ведении Тулина - банковский надзор и регулирование), а Юдаева стала заниматься вопросами стратегии, прогнозирования, финансовой стабильности. Юдаева покинула пост первого зампреда ЦБ с 1 августа 2023 года, оставшись в должности советника Набиуллиной. Позднее Банк России сообщил, что с начала октября советником главы ЦБ станет Кирилл Тремасов, в последние годы возглавлявший департамент денежно-кредитной политики.

"Ксения Юдаева внесла неоценимый вклад в становление Банка России как современного института. Именно она помогла внедрить механизм таргетирования инфляции. Вместе с ней мы проходили через череду кризисов. И каждый раз ее знания, умение видеть картину целиком, острота реакции помогали формулировать точный ответ на эти вызовы. То, что нам удалось сохранить финансовую стабильность в кризисы, - это во многом ее заслуга", - заявила Набиуллина, слова которой приводятся в сообщении ЦБ.

"Ей мы обязаны профессиональной командой исследователей по макроэкономике, финансам, банкам, климатической повестке, которой мог бы гордиться любой центральный банк. Все это будет и дальше помогать нам двигаться вперед. Мы желаем Ксении Валентиновне успеха во всех ее начинаниях!", - добавила председатель Банка России.