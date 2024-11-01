Николай Патрушев потребовал усилить защиту верфей в Крыму

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Помощник президента Николай Патрушев на совещании по вопросам судостроения в Крыму заявил, что необходимо принять дополнительные меры для защиты судостроительных и судоремонтных предприятий Крыма от украинских диверсий.

"Следует особо отметить, что производственная деятельность судостроительных и судоремонтных заводов Крыма осложнена действиями вооруженных сил Украины по нанесению им ущерба, - сказал он. - Поэтому крайне важно принять дополнительные меры по защите инфраструктуры предприятий от диверсионно-террористических угроз, обеспечить строгое выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов".

Он сообщил, что задачи по переоснащению и загрузке судостроительных предприятий Крыма выполнены не в полном объеме, кроме того, не хватает квалифицированных кадров.

"После возвращения в 2014 году Крыма в состав России были определены задачи по финансовому оздоровлению, техническому перевооружению и обеспечению загрузки производственных мощностей судостроительных предприятий Республики Крым и Севастополя. Однако в полной мере данные задачи пока не реализованы", - сказал Патрушев.

"Имеющийся производственный потенциал предприятий судостроительного комплекса не используется в полном объеме, - продолжил он. - Еще одним проблемным вопросом, характерным для судостроительных и судоремонтных предприятий Республики Крым и Севастополя, является их кадровое обеспечение. Отмечается дефицит инженеров, специалистов среднего звена, основных производственных рабочих. Остается еще низким уровень их заработной платы".

По его словам, верфи в Крыму занимаются судостроением, судоремонтом, производством комплектующих для кораблей и судов, выполняют государственный оборонный заказ.

"В советский период судостроительные предприятия Крыма были способны строить суда различных классов - от супертанкеров типа "Крым", лихтеровозов с атомной энергетической установкой до катеров на подводных крыльях "Комета" и плавучих кранов большой грузоподъёмности. Судоремонтные заводы обеспечивали ремонт морских судов и кораблей всех типов. В связи с распадом Советского Союза компетенции крымских предприятий судостроительной отрасли оказались снижены", - сказал Патрушев.