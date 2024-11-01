Поиск

Николай Патрушев потребовал усилить защиту верфей в Крыму

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Помощник президента Николай Патрушев на совещании по вопросам судостроения в Крыму заявил, что необходимо принять дополнительные меры для защиты судостроительных и судоремонтных предприятий Крыма от украинских диверсий.

"Следует особо отметить, что производственная деятельность судостроительных и судоремонтных заводов Крыма осложнена действиями вооруженных сил Украины по нанесению им ущерба, - сказал он. - Поэтому крайне важно принять дополнительные меры по защите инфраструктуры предприятий от диверсионно-террористических угроз, обеспечить строгое выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов".

Он сообщил, что задачи по переоснащению и загрузке судостроительных предприятий Крыма выполнены не в полном объеме, кроме того, не хватает квалифицированных кадров.

"После возвращения в 2014 году Крыма в состав России были определены задачи по финансовому оздоровлению, техническому перевооружению и обеспечению загрузки производственных мощностей судостроительных предприятий Республики Крым и Севастополя. Однако в полной мере данные задачи пока не реализованы", - сказал Патрушев.

"Имеющийся производственный потенциал предприятий судостроительного комплекса не используется в полном объеме, - продолжил он. - Еще одним проблемным вопросом, характерным для судостроительных и судоремонтных предприятий Республики Крым и Севастополя, является их кадровое обеспечение. Отмечается дефицит инженеров, специалистов среднего звена, основных производственных рабочих. Остается еще низким уровень их заработной платы".

По его словам, верфи в Крыму занимаются судостроением, судоремонтом, производством комплектующих для кораблей и судов, выполняют государственный оборонный заказ.

"В советский период судостроительные предприятия Крыма были способны строить суда различных классов - от супертанкеров типа "Крым", лихтеровозов с атомной энергетической установкой до катеров на подводных крыльях "Комета" и плавучих кранов большой грузоподъёмности. Судоремонтные заводы обеспечивали ремонт морских судов и кораблей всех типов. В связи с распадом Советского Союза компетенции крымских предприятий судостроительной отрасли оказались снижены", - сказал Патрушев.

Николай Патрушев Крым Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

На реакторе ЗАЭС устранили микротрещину в трубопроводе насоса охлаждения

На Ставрополье дрон упал на территорию нефтебазы

Вступают в силу требования закона о майнинге криптовалют

Вступают в силу требования закона о майнинге криптовалют

Лавров в начале декабря планирует посетить входящую в ЕС Мальту

Лавров в начале декабря планирует посетить входящую в ЕС Мальту
Военная операция на Украине

В Брянске украинский беспилотник попал в многоквартирный дом

Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило об отражении атаки 41 дрона ВСУ

Вице-премьер Патрушев поручил за две недели принять меры по удержанию цен на продукты

Что произошло за день: четверг, 31 октября

Аэропорт Уфы возобновил работу после временных ограничений

Минфин и "ДОМ.РФ" хотят улучшить механизм перераспределения лимитов по ипотеке

Минфин и "ДОМ.РФ" хотят улучшить механизм перераспределения лимитов по ипотеке
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });