Патрушев в Крыму обсудил с главкомом ВМФ РФ перспективы развития флота

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в Крыму провел встречу с главнокомандующим Военно-морским флотом (ВМФ) Александром Моисеевым и командующим Черноморским флотом Сергеем Пинчуком, сообщили в пятницу в аппарате Патрушева.

"С главнокомандующим Военно-морским флотом Александром Моисеевым и командующим Черноморским флотом Сергеем Пинчуком Николай Патрушев обсудил вопросы участия Черноморского флота в защите национальных интересов России, а также перспективы развития Военно-морского флота, способного комплексно противостоять современным вызовам и угрозам с морских и океанских направлений", - говорится в сообщении.

В аппарате также сообщили, что в ходе рабочей поездки Патрушев "познакомился с ходом боевого дежурства войск и сил Черноморского флота, его оснащением модернизированным вооружением, военной и специальной техникой, поддержанием научно-технологического и кадрового потенциала флота, обеспечивающим его эффективное применение".