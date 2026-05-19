Суд завершил процедуру банкротства "Радио Свобода", признанного в РФ иноагентом

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 30 апреля завершил процедуру банкротства ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС, признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией).

Как отмечается в определении суда, размещенном на сайте, в соответствии с законодательством "требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества должника, а также требования кредиторов, не признанные конкурсным управляющим, если кредитор не обращался в арбитражный суд или если такие требования признаны арбитражным судом необоснованными, считать погашенными".

В реестр кредиторов были включены требования на сумму 792,1 млн рублей основного долга и 592,2 тыс. рублей штрафов. Конкурсным управляющим выявлено и реализовано имущество должника на общую сумму 1,7 млн рублей. Счета должника закрыты, остатки денежных средства отсутствуют.

Как сообщалось, Арбитражный суд Москвы 10 ноября 2025 года по заявлению конкурсного управляющего Юлии Ага-Кулиевой привлек к субсидиарной ответственности бывшего гендиректора и руководителя Русской службы медиакорпорации Андрея Шарого.

При этом суд отказал в удовлетворении остальной части заявления - о привлечении к субсидиарной ответственности "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", Инк. (Radio Free Europe/Radio Liberty, RFE/RL, Inc., США). Суд тогда приостановил рассмотрение вопроса об определении размера субсидиарной ответственности до окончания расчетов с кредиторами.

Требования конкурсного управляющего основаны на том, что "действия ответчиков привели к невозможности погашения задолженности перед кредиторами, чем причинен существенный вред имущественным правам кредиторов", говорилось в определении суда.

В начале февраля 2026 года суд возобновил производство по заявлению. 23 апреля суд установил размер субсидиарной ответственности Шарого в размере 6,4 млн рублей, которые должны быть взысканы в пользу ИФНС №7 по Москве - заявителя по делу о банкротстве "Радио Свобода".

Конкурсный управляющий ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" 26 февраля 2026 года подала в Арбитражный суд Москвы ходатайство о завершении процедуры банкротства в отношении компании.

Процедуру наблюдения суд ввел в отношении РСЕ/РС 15 августа 2022 года по заявлению московской инспекции ФНС России №7 из-за долга радиостанции по налогам, составляющего более 6 млн рублей. Банкротом общество было признано 13 марта 2023 года.

Суд 5 июля 2023 года включил в реестр кредиторов ООО "РСЕ/РС" требование ИФНС России №7 по Москве в размере 223,5 млн рублей. В определении суда пояснялось, что "у должника имеется неисполненная обязанность по уплате обязательных платежей, что подтверждается уведомлениями [управления] Роскомнадзора (РКН) по Центральному федеральному округу" от 14 октября 2022 года и 26 октября 2022 года. Задолженность также подтверждается вступившими в законную силу постановлениями Тверского районного суда Москвы о привлечении должника к административной ответственности.

В отношении РСЕ/РС и гендиректора ее российского юридического лица с января 2021 года составлены более 1 тыс. протоколов за отсутствие маркировки материалов ее проектов, сообщали ранее "Интерфаксу" в РКН. По судебным решениям организация привлечена к административной ответственности на общую сумму порядка 785 млн рублей.

Кроме того, в 2022 году мировой суд рассмотрел несколько десятков протоколов в отношении РСЕ/РС за отказ удалить признанную фейковой информацию о военной операции на Украине. Сумма штрафов по этим протоколам составила 75,8 млн рублей.

Таким образом, сумма штрафов, назначенных РСЕ/РС, составила более 1 млрд 64 млн рублей.

"Из-за систематического размещения информационных материалов, содержащих недостоверную информацию о специальной военной операции на территории Украины, доступ к ряду информационных ресурсов ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" был ограничен", - напомнили ранее в РКН.

Счета РСЕ/РС были заблокированы еще 14 мая 2021 года по требованию ФССП.

Московская редакция "Радио Свобода" в 2022 году переехала в Ригу.