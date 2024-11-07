В Кремле не исключили общение Путина с Трампом до его инаугурации

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Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил возможности общения главы российского государства Владимира Путина с Дональдом Трампом до инаугурации избранного президента США.

О том, исключено ли такое общение, журналисты спросили Пескова в четверг.

"Почему? Оно не исключено. Он же говорил, что он будет звонить Путину до инаугурации. Есть его слова", - сказал Песков, напоминая о высказываниях Трампа.

В ходе общения журналисты задали представителю Кремля вопрос, связывались ли из администрации президента России или МИД РФ со штабом Трампа после выборов.

"Нет. Почему мы должны связываться?", - сказал Песков.

По его словам, с Джо Байденом, как с уходящим президентом, разговор Путина не планируется.

Песков, отвечая на вопрос о потенциальной возможности встречи президентов РФ и США, подчеркнул, что любая встреча должна быть хорошо подготовлена.

"За каждой встречей стоит большая работа на экспертном уровне. Пока этой работы нет, да пока и рано, с кем там работать? С администрацией Байдена мы не работаем. Какие-то скудные каналы для общения технического есть, они не носят субстантивный характер", - сказал он.

Тема президентских выборов в США, возможно, будет затрагиваться в ходе сегодняшнего пленарного заседания клуба "Валдай", отметил пресс-секретарь.

В среду, 6 ноября, Трамп заявил о победе на выборах президента США. Ведущие американские СМИ, следящие за подсчетом голосов, также объявили его победителем.

Вице-президент США Камала Харрис в четверг публично заявила о признании результатов президентских выборов, согласно которым республиканец Трамп победил ее.

Инаугурация Трампа запланирована на 20 января 2025 года в Капитолии в Вашингтоне, сообщило в среду издание USA Today.