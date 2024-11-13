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Кабмин подготовит предложения по дифференциации единовременных выплат участникам СВО за ранения

Соответствующее поручение правительству дал президент РФ Владимир Путин

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству представить предложения по дифференциации единовременных выплат участникам специальной военной операции (СВО) за ранения в зависимости от степени их тяжести.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В соответствии с указом правительство должно "определить в зависимости от степени тяжести увечья (ранения, травмы, контузии) размеры единовременной выплаты".

Владимир Путин
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