Путин увеличил до 4 млн руб. разовую выплату бойцам СВО, получившим инвалидность

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин увеличил до 4 млн рублей единовременную выплату участникам СВО, получившим ранение или травму, которые привели к инвалидности.

"Установить, что в случае, если увечье (ранение, травма, контузия), полученное лицом, которому в соответствии с указом президента Российской Федерации установлена единовременная выплата при получении увечья (ранения, травмы, контузии), повлекло за собой наступление инвалидности, такому лицу осуществляется единовременная выплата в размере 4 млн рублей с учетом единовременной выплаты, произведенной при получении этого увечья (ранения, травмы, контузии)", - говорится в указе главы государства, опубликованном в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

В среду Путин поручил правительству проработать дифференцированный подход к единовременным выплатам получившим ранения участникам СВО. Позднее кабинет министров опубликовал постановление, согласно которому получившим тяжелые, легкие ранения или иные травмы полагаются выплаты в 3 млн, 1 млн и 100 тыс. рублей соответственно.