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Российские подразделения взяли под контроль населенный пункт Дальнее в ДНР

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - В ДНР взят под контроль населённый пункт Дальнее, сообщает министерство обороны РФ.

По данным Минобороны, нанесено поражение формированиям 33-й, 54-й механизированных, 56-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Червоное, Северск, Веролюбовка, Дачное и Курахово (ДНР). Отражена контратака формирований 46-й аэромобильной бригады ВСУ.

Потери противника составили до 380 военнослужащих, 12 автомобилей, 155-мм САУ Braveheart, два 152-мм орудия Д-20, 122-мм гаубица Д-30 и четыре 105-мм орудия М119. Уничтожены станция РЭБ "Буковель-AD" и полевой склад боеприпасов, говорится в сводке.

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