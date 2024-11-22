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"Роскосмос" перенес запуск четырех спутников "Грифон" на 2025 год

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Запуск малых спутников "Грифон", позволяющих вести мониторинг поверхности всей планеты, перенесен с 2024 года на апрель 2025 года, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов в эфире "Соловьев Live".

"Идет разработка обзорной системы "Грифон" из 136 спутников. Я думаю - это наши ближайшие планы, которые будем формировать на рубеже конца 2027 - начала 2028 года. Первые четыре спутника будут запущены в апреле следующего года", - сказал Борисов.

9 ноября 2023 года Борисов заявлял, что четыре экспериментальных образца малых спутниковых аппаратов "Грифон" будут запущены в 2024 году.

2 октября "Роскосмос" приступил к созданию проекта группировки малых спутников "Грифон".

Борисов отметил, что данная система будет предусматривать широкую и углубленную наземную сеть приема и обработки информации.

27 июля в "Роскосмосе" сообщили, что Россия предложила странам Африки принять участие в создании системы мониторинга Земли "Грифон". Отмечалось, что инициатором коммерческого проекта инфоспутниковой системы "Грифон" стал головной институт госкорпорации - ЦНИИмаш.

Роскосмос Юрий Борисов Грифон ЦНИИмаш
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