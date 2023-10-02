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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:58

"Роскосмос" создаст группировку спутников "Грифон" для мониторинга поверхности Земли

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - "Роскосмос" приступил к созданию проекта группировки малых спутников "Грифон", позволяющей вести мониторинг поверхности всей планеты, сообщил гендиректор госкорпорации Юрий Борисов на сессии глав космических агентств на Международном астронавтическом конгрессе в Баку.

"Мы приступили к созданию группировки опорного типа сверхмалых спутников под названием "Грифон". Это 136 аппаратов на орбите, которые с высокой интенсивностью будут давать информацию о любой территории нашей страны и всей территории мира", - сказал Борисов.

По его словам, система будет предусматривать широкую и углубленную наземную сеть приема и обработки информации.

27 июля в "Роскосмосе" сообщили, что Россия предложила странам Африки принять участие в создании системы мониторинга Земли "Грифон". Инициатором коммерческого проекта инфоспутниковой системы "Грифон" стал головной институт госкорпорации - ЦНИИмаш.

Юрий Борисов Роскосмос ЦНИИмаш Грифон
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