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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

"Роскосмос" сообщил о переносе запуска первого спутника "Марафон-IoT"

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Запуск первого демонстрационного спутника серии "Марафон-IoT", входящей в федеральный проект "Сфера", перенесен для дополнительных проверок программного обеспечения, сообщили в "Роскосмосе" в пятницу.

"Запуск первого демонстрационного космического аппарата "Марафон IoT" перенесен с целью дополнительных проверок программного обеспечения, а также уточнения программы дополнительных исследований", - сказали в пресс-службе госкорпорации.

Там сообщили, что после решения данных задач, аппарат будет запущен в космос попутной полезной нагрузкой.

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Спутник-демонстратор "Марафон-IoT" планировали запустить в качестве попутной полезной нагрузки совместно с гидрометеорологическим аппаратом "Метеор-М" №2-4, старт которого намечен на конец февраля с космодрома Восточный.

7 сентября 2023 года в "Роскосмосе" сообщили о заключении госконтракта с АО "Решетнев" на создание 132 спутников низкоорбитальной системы "Марафон". Группировку планируют задействовать в интересах авиации и для сервисов мобильного интернета.

28 сентября 2023 года в презентации генерального директора "Решетнева" Евгения Нестерова сообщалось, что в 2024-2030 годах предприятие планирует создать 271 космический аппарат данной серии.

В орбитальную группировку "Сфера" войдут пять спутниковых группировок связи - "Ямал", "Экспресс-РВ", "Экспресс", "Скиф" и "Марафон", столько же группировок дистанционного зондирования Земли - "Беркут-Х", "Беркут-О", "Беркут-ВД", "Беркут-С" и "Смотр", а также группировка низкоорбитальных малых спутников глобального мониторинга "Грифон".

Роскосмос Марафон-IoT
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