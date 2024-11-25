Вратарь фарм-клуба "Трактора" получил травмы при наезде автомобиля в Челябинске

В общей сложности пострадали пять человек, включая ребенка

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Голкипер хоккейного клуба "Челмет" Алексей Щетилин и его супруга получили травмы средней тяжести в ДТП в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Оба находятся в больнице, они в сознании.

"Челмет" - фарм-клуб выступающего в КХЛ "Трактора", который "прикладывает все усилия, чтобы Алексею и его супруге оказывалась быстрая и квалифицированная помощь".

Ранее сообщалось, что пятеро человека, включая ребенка, пострадали в результате наезда автомобиля на группу пешеходов. Водитель задержан полицией, предварительно, он был пьян.

"Убежден, что "автолюбитель" получит самую жесткую правовую оценку своих неадекватных действий и будет наказан по всей строгости закона", - написал губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем телеграм-канале.

В свою очередь пресс-служба областной прокуратуры уточняет, что взяла на контроль проверку по данному ДТП и вопрос о возбуждении уголовного дела. По информации ведомства, пешеходов сбил местный житель на автомобиле BMW.