Белоусов заявил об активном расширении военного сотрудничества с КНДР

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудничество между Москвой и Пхеньяном в военной сфере активно расширяется, заявил министр обороны России Андрей Белоусов на переговорах с главой Минобороны КНДР Но Гван Чхолем.

"Сегодня дружественные связи России и КНДР активно расширяются по всем направлениям, включая военное сотрудничество. Мы настроены на реализацию всех достигнутых на высшем уровне договоренностей. Рассчитываем на тесное и плодотворное взаимодействие с корейскими товарищами", - сказал Белоусов.

Он выразил убеждение, что "сегодняшние переговоры послужат дальнейшему укреплению российско-корейского стратегического партнерства в оборонной сфере".

Министр обороны КНДР назвал самым большим приоритетом боевую дружбу и взаимодействие между армиями двух стран. "Непрерывно их укреплять и развивать - такова постоянная позиция нашей армии", - подчеркнул военачальник.

Он отметил, что "в настоящее время энергично проводятся обмены и сотрудничество между военными ведомствами двух стран, включая обмены делегациями на высоком уровне". "Мы это ценим", - подчеркнул Но Гван Чхоль, выразив уверенность, что официальный визит министра обороны России в КНДР "служит ключевым моментом" в деле обмена полезными и конструктивными предложениями, способствующими укреплению обороноспособности и обеспечению безопасности двух стран, стимулирующими дружбу и сотрудничество между армиями двух стран.