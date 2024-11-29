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Министр обороны России прибыл с официальным визитом в КНДР

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Глава российского военного ведомства Андрей Белоусов в пятницу прибыл с официальным визитом в Корейскую Народно-Демократическую Республику, сообщает министерство обороны РФ.

"В ходе официального визита министра обороны России в КНДР запланирован ряд двусторонних встреч с представителями военного и военно-политического руководства республики", - сказано в сообщении.

В международном аэропорту Сунан, расположенном в пригороде Пхеньяна, состоялась церемония официальной встречи российской делегации с участием роты почётного караула Корейской народной армии. У трапа самолёта главу российского оборонного ведомства приветствовал министр обороны КНДР генерал армии Но Гван Чхоль.

КНДР Андрей Белоусов Минобороны РФ
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