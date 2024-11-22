Лидер КНДР призвал к наращиванию военно-технического потенциала страны

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на церемонии открытия выставки вооружений в Пхеньяне призвал разрабатывать современные виды оружия, сообщило центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Следует непрерывно обновлять различные виды вооружений, как того требует безопасность нашего государства", - говорится в сообщении.

По его словам, партия приложит усилия для наращивания военно-технического потенциала для защиты страны.

Южнокорейское агентство "Ренхап", в свою очередь, сообщило, что в своей речи Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян сделал все возможное на переговорах с США, но в ответ получил агрессию и враждебность в отношении Северной Кореи.

"Наращивание военного потенциала является единственным способом поддержания мира", - цитирует "Ренхап" Ким Чен Ына.