Военные РФ за неделю взяли под контроль Раздольное, Новую Ильинку и Воровское в ДНР

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - В течение недели под контроль российских войск перешли четыре населенных пункта, в том числе Раздольное и Воровское в Донецкой народной республике, заявили в Минобороны РФ в пятницу.

"Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий освободили населенный пункт Раздольное Донецкой народной республики", - сказано в сообщении.

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате решительных действий освободили населенные пункты Новая Ильинка и Воровское Донецкой народной республики", - говорится в сообщении министерства.