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Таможенная подкомиссия поддержала продление до июля запрета на экспорт риса из России

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Таможенная подкомиссия поддержала продление на первое полугодие запрета на экспорт риса из России, сообщило Минэкономразвития.

"Подкомиссией было поддержано введение с 1 января по 30 июня 2025 г. включительно временного запрета на вывоз риса и крупы рисовой за пределы таможенной территории ЕАЭС", - говорится в сообщении.

По сути, это продление запрета, который действует до 31 декабря 2024 года.

Продлить запрет предложил Минсельхоз.

Мотивируя свое решение, Минсельхоз в пояснительной записке сообщал, что производство риса-сырца в стране составляет ежегодно порядка 1 млн тонн. Прогноз на 2024 год - 1 млн 158,4 тыс. тонн. В 2023 году урожай составил 1 млн 066 тыс. тонн, 2022 году - 920,1 тыс. тонн, 2021 году - 1 млн 076,4 тыс. тонн, 2020 году - 1 млн 141,8 тыс. тонн, 2019 году - 1 млн 098,7 тыс. тонн. Производство рисовой крупы в 2024 году, по оценке Минсельхоза, составит 579,2 тыс. тонн. В 2023 году было изготовлено 625,9 тыс. тонн, в 2022 году - 551,6 тыс. тонн, в 2021 году - 515,5 тыс. тонн, в 2020 году - 439,1 тыс. тонн, в 2019 году - 385,6 тыс. тонн.

"Принимаемые меры позволяют не допустить возникновения дефицита на внутреннем рынке и обеспечивают стабильность ценовой ситуации. Тем не менее, профицита, доступного для направления на экспорт, по мнению Минсельхоза, в настоящий момент не наблюдается, что подтверждается стабильной динамикой запасов и цен", - говорилось в документе.

При этом, по мнению Минсельхоза, ситуация с семенами риса для посева в настоящий момент стабильна и не требует дополнительного регулирования. С учетом запросов со стороны государств-партнеров о поставках посевного материала ведомство сочло возможным исключить семена риса из-под действия запрета.

Россия запретила экспорт риса 1 июля 2022 года после аварии на Федоровском подпорном гидроузле в Краснодарском крае (основный регион-производитель риса), которая произошла в апреле и привела к сокращению урожая риса в 2022 году до 920,1 тысячи тонн. Запрет был направлен на обеспечение внутреннего рынка рисовой крупой. Он действовал по 31 декабря 2022 года, затем был продлен с 1 января по 30 июня 2023 года, с 1 июля по 31 декабря 2023 года, с 1 января по 30 июня 2024 года, с 1 июля по 31 декабря 2024 года.

Минсельхоз ЕАЭС Минэкономразвития Краснодарский край Федоровский гидроузел
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