РФ с 1 июля по 31 декабря запрещает экспорт риса и кормовых аминокислот

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Россия с 1 июля по 31 декабря этого года запрещает экспорт риса, рисовой крупы и кормовых аминокислот.

"С 1 июля по 31 декабря 2022 года включительно в России будут действовать ограничения на вывоз кормовых аминокислот, риса и рисовой крупы. Правительством подписаны соответствующие постановления, подготовленные Минсельхозом России", - говорится в сообщении Минсельхоза.

Решения направлены на обеспечение продовольственной безопасности страны, сохранение стабильных внутренних цен на данную продукцию, а также поддержку отраслей животноводства и переработки, уточняет ведомство.

Согласно сообщению, запрещен экспорт L-лизина сульфата, L-лизина моногидрохлорида и DL-метионина. "Это важные кормовые аминокислоты, необходимые для полноценного рациона сельскохозяйственных животных. Решение позволит предотвратить возможный дефицит на внутреннем рынке", - говорится в сообщении.

При этом временный запрет не распространяется на вывоз этих веществ в страны ЕАЭС, Абхазию, Южную Осетию, Донецкую и Луганскую народные республики, а также в целях оказания международной гуманитарной помощи. Ограничения на экспорт риса и рисовой крупы не будут распространяться на вывоз в страны ЕАЭС и в рамках международных межправительственных соглашений.

По словам первого замминистра сельского хозяйства Оксаны Лут, приведенным в пресс-релизе, принятые решения позволят полностью обеспечить внутренний рынок необходимой продукцией. В частности, запрет на экспорт аминокислот, наличие которых в рационе напрямую влияет на продуктивность и полноценное развитие сельхозживотных, будет способствовать сохранению положительной динамики в животноводстве. Ограничения в отношении риса и крупы помогут исключить риски их дефицита, загрузить предприятия переработки и обеспечить стабильные цены на готовую продукцию для потребителей, отметила она.

Как заявил журналистам глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, с начала 2022 года, по оценкам отраслевых союзов, производство мяса птицы и свинины выросло более чем на 6%. "Потребность в незаменимых аминокислотах постоянно растет. Без них невозможно производство высококачественных комбикормов, а их дефицит в рационе негативно сказывается на продуктивности поголовья", - сказал он.

Юшин напомнил, что в 2020-2021 годах складывалась критическая ситуация как с наличием, так и с ценами на аминокислоты, в том числе из-за пандемии и запрета на ввоз из ряда стран и с некоторых предприятий. "В отдельные периоды цены росли на десятки и даже сотни процентов по сравнению с 2019 годом. Это представляло серьезную угрозу для всего животноводства и могло еще больше взвинтить цены на мясо из-за снижения предложения", - сказал он.

"В целом объемы экспорта аминокислот невелики, однако для полной стабилизации цен и обеспечения доступности этого важнейшего продукта ограничения экспорта вполне оправданны", - подчеркнул он.

Как сообщалось в конце мая в пояснительной записке к проекту постановления по запрету экспорта риса, производство риса-сырца в РФ составляет ежегодно более 1 млн тонн (2021 год - 1 млн 076,4 тыс. тонн, 2020 год - 1 млн 141,8 тыс. тонн, 2019 год - 1 млн 098,7 тыс. тонн). Производство рисовой крупы в 2021 году составило 503,8 тыс. тонн (в 2020 году - 439,1 тыс. тонн, в 2019 году - 385,6 тыс. тонн).

По прогнозам, в 2022 году валовой сбор риса-сырца должен был составить 1,1 млн тонн, производство рисовой крупы - 550 тыс. тонн. Однако ситуацию осложнило разрушение дамбы в апреле на Федоровском подпорном гидроузле в Краснодарском крае, который является основным производителем риса в стране.

В пояснительной записке к проекту постановления по запрету экспорта аминокислот сообщалось, что производство L-лизина сульфата в РФ в 2021 году составило 119,4 тыс. тонн, что в пересчете на L-лизин моногидрохлорид составляет 66,4 тыс. тонн (в 2020 году - 60,8 тыс. тонн). Это обеспечивает порядка 52% от существующей потребности, которая расчетно оценивается в 110-120 тыс. тонн в год на основании существующего поголовья сельскохозяйственных животных и птицы, а также его планируемого прироста.

Производство DL-метионина в 2021 году составило 25 тыс. тонн при расчетной потребности порядка 60 тыс. тонн. Недостающий объем аминокислот импортируется.

По данным ФТС, импорт лизина и его сложных эфиров, а также солей этих соединений в РФ в 2021 году составил 43,1 тыс. тонн, экспорт - 0,6 тыс. тонн. При этом основной объем импорта, по экспертным оценкам, составляет именно L-лизин моногидрохлорид. Импорт метионина за аналогичный период составил 33,7 тыс. тонн, экспорт - 10,7 тыс. тонн.