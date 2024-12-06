Мировые цены на сливочное масло побили рекорд

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Мировые цены на продовольствие в ноябре по сравнению с октябрем выросли на 0,5%, их индекс составил 127,5 пункта, достигнув максимального уровня с апреля 2023 года, цены на сливочное масло бьют рекорды, сказано в ежемесячном обзоре ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

По сравнению с ноябрем 2023 года цены на продукты выросли на 5,7%, но были на 20,4% ниже пикового значения марта 2022 года.

Индекс цен на зерновые в ноябре в годовом выражении снизился 8%. Но по сравнению с октябрем мировые цены на пшеницу выросли в связи с увеличением поставок зерна в Южном полушарии и улучшением состояния озимых в некоторых крупных странах-экспортерах Северного полушария. Цены на кукурузу оставались стабильными на фоне благоприятных погодных условий в Южной Америке, снижения спроса на поставки с Украины, а также ряда других факторов сезонного характера.

Цены на ячмень, сорго и рис несколько снизились.

Индекс цен на растительные масла в ноябре по сравнению с октябрем вырос на 7,5% и достиг самого высокого уровня с июля 2022 года. Как поясняется в документе, это увеличение было обусловлено ростом котировок пальмового, рапсового, соевого и подсолнечного масел. Причем наиболее активно растут цены на пальмовое масло, это продолжается шестой месяц подряд.

Индекс цен на молочную продукцию в ноябре по сравнению с октябрем вырос на 0,6% и на 20,1% в годовом выражении. Больше всего выросли котировки сухого молока, особенно цельного, что обусловлено восстановлением мирового спроса и сезонным снижением производства молока в странах Западной Европы.

Мировые цены на сливочное масло растут 14-й месяц подряд. Они достигли нового рекордного уровня в условиях активного спроса на внутренних и мировых рынках при ограниченности складских запасов, особенно в Западной Европе. Рост цен на сыр обусловлен ограниченностью предложения, которое не способно удовлетворить растущий импортный спрос на спотовом рынке.

Индекс цен на мясо в ноябре по сравнению с пересмотренным показателем октября снизился на 0,8%, но в годовом выражении он был выше на 5,9%. "Месячное снижение было обусловлено, главным образом, падением мировых цен на свинину, которое продолжается пятый месяц подряд. Оно вызвано снижением котировок в ЕС в условиях значительных объемов предложения и устойчиво низкого спроса на мировых и внутренних рынках", - говорится в обзоре.

Цены на баранину несколько снизились цены под влиянием динамики курсов валют. Мясо птицы немного подешевело из-за больших объемов экспортного предложения со стороны ведущих регионов-производителей. Мировые котировки говядины в целом сохраняли стабильность.

Индекс цен на сахар в ноябре по сравнению с октябрем снизился на 2,4% после двух месяцев роста. В результате его значение оказалось на 21,7% ниже, чем год назад. Снижение объясняется началом сезона переработки в Индии и Таиланде, а также ослаблением обеспокоенности по поводу урожая будущего года в Бразилии, поясняется в обзоре.

Индекс продовольственных цен ФАО - это средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп.