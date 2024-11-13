Сливочное масло в РФ за 6 дней подорожало на 1,2%

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Цены на сливочное масло в РФ с 6 по 11 ноября (6 дней) повысились на 1,2%, сообщил Росстат в среду.

Этот показатель, как и за период с 29 октября по 5 ноября (8 дней), был самым высоким по сравнению с динамикой цен на другие молочные продукты.

С начала года сливочное масло подорожало на 28,4%.

С 6 по 11 ноября цены на сыры выросли на 0,8%, молоко и сметану – на 0,7%, творог – на 0,5%, сухие молочные смеси для детского питания – на 0,2%.

Росстат также сообщил, что за этот период маргарин, подсолнечное масло и яйца подорожали на 0,6%, мороженая рыба – на 0,5%, соль – на 0,4%, свинина, мясные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, ржаной и пшеничный хлеб, мука, гречка и пшено – на 0,3%. Говядина стала дороже на 0,2%.

В то же время цены на вермишель снизились на 0,4%, баранину, овощные консервы для детского питания и водку – на 0,2%, мясо кур, полукопченые и варено-копченые колбасы – на 0,1%.