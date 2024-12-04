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Рост цен на яйца в РФ за неделю ускорился до 1,3%, на сливочное масло - до 1,2%

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Цены на сливочное масло в РФ сопротивляются попыткам властей обуздать их рост. Цены на яйца сначала "поддались" регуляторному воздействию в виде беспошлинного импорта в первом полугодии этого года и снизились, но в последнее время снова пошли в рост. На минувшей неделе темпы удорожания этих продуктов ускорились.

Как сообщил Росстат в среду, цены на яйца за неделю с 26 ноября по 2 декабря выросли на 1,3%. На предыдущей неделе рост составлял 1,1%, еще неделей ранее - 0,9%.

Цены на сливочное масло выросли на 1,2% (1,1% неделей ранее).

С начала года цены на масло повысились на 33,2%. В то же время нынешние цены на яйца на 15% ниже, чем в конце прошлого года, когда был отмечен их резкий рост, который привел к необходимости вводить на первое полугодие этого года беспошлинный импорт яиц. На второе полугодие эта мера продлена не была.

Росстат также сообщил, что на минувшей неделе курятина и подсолнечное масло подорожали на 1,1%, сыры - на 0,9%, мороженая рыба и творог - на 0,8%, молоко - на 0,7%, сметана - на 0,6%, пшеничная мука и пшено - на 0,5%, соль - на 0,4%, говядина, баранина, маргарин, хлеб - на 0,3%, мясные консервы для детского питания, гречневая крупа - на 0,2%, свинина, сухие молочные смеси, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, макаронные изделия, вермишель и водка - на 0,1%.

В то же время снизились цены на сосиски и сардельки - на 0,3%, на сахар-песок, рис и черный чай - на 0,1%).

Хроника 07 июня – 04 декабря 2024 годаИнфляция в России
Росстат
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