Минобороны РФ заявило о взятии под контроль населенного пункта Берестки в ДНР

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Войска группировки "Центр" взяли под контроль населенный пункт Берестки в ДНР, сообщает министерство обороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Берестки Донецкой народной республики", - сказано в сообщении, распространённом в субботу.

В зоне ответственности группировки войск "Центр" нанесено поражение живой силе и технике двух механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Дзержинск, Щербиновка, Петровка и Новоалексеевка (ДНР). Отражено 10 контратак вооруженных формирований ВСУ, сообщает Минобороны.

По его данным, противник потерял здесь до 525 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, три автомобиля, пять единиц артиллерийского вооружения.

"Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Тихое, Волчанск и Липцы Харьковской области. Отражены две контратаки штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 60 военнослужащих, боевую машину пехоты, два автомобиля и три гаубицы Д-30", - говорится в сводке.

Войска группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ и трёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Григоровка, Загрызово, Купянск Харьковской области, Новоегоровка (ЛНР) и Торское (ДНР). Отразили 11 контратак штурмовых групп противника, потери которого составили до 490 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, пять единиц артиллерийского вооружения, сообщает ведомство.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Улаклы, Курахово, Николаевка и Дачное Донецкой народной республики. Отражены две контратаки штурмовых подразделений противника. Потери ВСУ составили до 325-ти военнослужащих, два автомобиля, 155-мм гаубица М-777 и 105-мм орудие М119 производства США, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и 122-мм гаубица Д-30", - сказано в сообщении.

Войска группировки "Восток", сообщает Минобороны, заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, двух бригад теробороны и бригады Нацгвардии в районах населённых пунктов Константинополь, Новоочеретоватое и Отрадное (ДНР). Отразили три контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 100 военнослужащих, две боевые бронированные машины, автомобиль, две единицы артиллерийского вооружения.

Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике подразделениям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Малая Токмачка Запорожской области и Антоновка Херсонской области. ВСУ потеряли более 60-ти военнослужащих, две БМП, шесть автомобилей и станцию контрбатарейной борьбы, говорится в сводке.

Российские военные нанесли удары по объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, сообщило Минобороны РФ.

Авиацией, дронами, ракетными войсками и артиллерией также нанесены удары по подразделениям и технике армии Украины в 142 районах, говорится в сообщении министерства.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 26 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

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