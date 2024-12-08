В аэропорту Кавминвод предупредили о задержках рейсов из-за тумана

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Задержки рейсов из-за непогоды возможны в воскресенье в международном аэропорту "Минеральные Воды" (Ставропольский край), сообщает пресс-служба аэропорта.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями и ограниченной видимостью в районе аэродрома возможны задержки рейсов на прибытие и на вылет", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что все службы аэропорта работают в штатном режиме.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, на данный момент задерживается вылет рейсов в Сургут и Москву. Отменен рейс в Сыктывкар.

По данным Ставропольского гидрометцентра, в воскресенье в регионе местами ожидаются небольшие осадки, утром туман и гололед.

Аэропорт "Минеральные Воды" является крупнейшим авиаузлом Северо-Кавказского федерального округа.