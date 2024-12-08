Несколько самолетов, летевших в Махачкалу, ушли на запасные аэродромы из-за непогоды

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Несколько рейсов, следовавших в Махачкалу, из-за непогоды были перенаправлены на запасные аэродромы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта столицы Дагестана в воскресенье.

Ранее сообщалось, что по приморским и низменным районам республики с 8 по 9 декабря будет наблюдаться усиление ветра до 20 м/с.

Кроме того, в Махачкале 8 декабря на протяжении всего дня идет небольшой дождь.