Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 11 декабря выросла почти на треть, до 4,871 руб./т

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из РФ с 11 декабря выросла на 31,7%, до 4 тыс. 871,5 рубля за тонну с 3 тыс. 696,3 рубля неделей ранее, сообщает Минсельхоз.

Темпы роста ставки продолжают ускоряться, неделей ранее они составляли 22,4%.

Пошлина на ячмень повысилась до 2 тыс. 229,1 рубля за тонну с 1 тыс. 767,7 рубля, на кукурузу - до 4 тыс. 513,2 рубля с 4,127 тыс. рублей соответственно.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $233,3 за тонну на пшеницу ($223,8 неделей ранее), $187,5 - на ячмень ($186,5), $218 - на кукурузу ($218,9).

Эти ставки будут действовать по 17 декабря включительно.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

Сначала базовая цена для расчета пошлин составляла 15 тыс. рублей за тонну пшеницы и 13,875 тыс. рублей за тонну ячменя и кукурузы. С июня 2023 года она была повышена до 17 тыс. и 15,875 тыс. рублей за тонну соответственно. С 28 июня 2024 года базовая цена на пшеницу составляет 18 тыс. рублей, на ячмень и кукурузу - 16,875 тыс. рублей за тонну.