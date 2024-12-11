Бесперебойная работа шахты "Инская" требует 2-3 млрд рублей инвестиций

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Инвестиции в 2-3 млрд рублей могли бы обеспечить бесперебойную работу шахты проблемной "Инская", сообщил на прямой линии губернатор Кемеровской области Илья Середюк, комментируя ситуацию на предприятии.

"Порядка двух-трех миллиардов рублей нужно вложить, чтобы разработать новую лаву и гарантировать бесперебойную работу на ближайшие 3-4 года. Без этих капиталовложений шахта работать не сможет", - сказал он.

Он также подтвердил, что найти инвестора для предприятия не удалось.

Середюк напомнил, что шахта не работает, уголь не добывает, "не имеет источников для того, чтобы выплачивать заработную плату, налоги и выполнять обязательные платежи перед контрагентами". Ранее сообщалось о долгах компании по зарплатам и налогам.

"Плюс уже появились и предписания Ростехнадзора, которые необходимо выполнять. Для этого тоже необходимы средства - обеспечивать безопасность работы предприятия", - добавил губернатор, не уточняя сути предписаний.

С ноября 2023 по июль 2024 года перед 382 работниками "Инской" образовалась задолженность по зарплате на сумму свыше 65 млн рублей. Гендиректор и бенефициар (по данным ЕГРЮЛ) ООО "Шахта "Инская" Денис Немыкин обещал погасить задолженность сначала 28 октября, потом 4 ноября, однако не выполнил обещание.

Управление СКР по Кемеровской области 21 октября возбудило уголовное дело по ч.3 ст. 145.1 УК (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). 8 ноября сотрудники СКР задержали Немыкина, ему предъявлено обвинение. Суд сначала избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Однако 19 ноября СКР сообщил, что выявил еще один эпизод преступной деятельности Немыкина - о злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, с октября 2023 года по октябрь 2024 года гендиректор шахты поставлял уголь по цене ниже рыночной, причинив "Инской" ущерб более 54 млн рублей, "что повлекло наступление тяжких последствий для угольного предприятия, выразившихся в невозможности осуществления текущих платежей". В этот же день Немыкин был арестован.

23 ноября Центральный районный суд Кемерова арестовал фактического владельца "Инской", имя которого сначала не раскрывалось. Он также обвиняется в невыплате зарплаты и превышении полномочий. В конце ноября Середюк сообщил, что фактическим владельцем шахты является Юрий Байченко. По данным источников, знакомых с ситуацией, это совладелец ОАО "Новокузнецкий вагоностроительный завод", которое также признано банкротом. По данным ЕГРЮЛ, в настоящее время 51% ООО "Шахта "Инская" принадлежит Немыкину, еще 49% владеет само ООО.

В конце ноября ФНС обратилась в Арбитражный суд Новосибирской области с иском о признании "Инской" банкротом, требования ФНС превышают 230 млн рублей. Заявление пока оставлено без движения.

В августе 2023 года ООО "Институт новых технологий, менеджмента и конъюнктуры" ("Интмек") приобрело имущественный комплекс признанного банкротом АО "Разрез Инской" (Кемеровская область, работает как шахта, признано банкротом в июне 2020 года) за 241 млн рублей. В сентябре 2023 года "Интмек" был переименован в ООО "Шахта "Инская", компания сменила место регистрации на Новосибирск.

Как ранее сообщал Немыкин, "Инская" добывает премиальный низкозольный уголь марки Д, особенностью которого является низкое содержание фтора и фосфора. Концентрат, полученный из такого угля, является наиболее подходящим сырьем для полукоксования, ферросплавных заводов, производства кремния с низким содержанием оксида железа и оксида алюминия. По данным Немыкина, уголь такого качества имеется лишь на нескольких предприятиях России.