Владелец кузбасской шахты "Инская" обвиняется в невыплате зарплаты

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Владелец крупного угольного предприятия в Беловском муниципальном округе Кемеровской области обвиняется в невыплате заработной платы и злоупотреблении полномочиями, сообщает региональное следственное управление СКР в субботу.

"По версии следствия, с ноября 2023 по июль 2024 года фигурант совместно с директором предприятия не выплатили зарплату 382 работникам организации, перед которыми образовалась задолженность на сумму свыше 65 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в тот же период они поставляли уголь контрагенту по заниженной стоимости, что повлекло ущерб организации на сумму более 54 млн рублей и, как следствие, невозможность осуществления текущих платежей, в том числе налоговых.

В правоохранительных органах "Интерфаксу" сообщили, что речь идет о владельце ООО "Шахта "Инская".

При участии сотрудников областного управления ФСБ подозреваемого задержали, у него дома прошел обыск, в ходе которого изъята документация и деньги на сумму более 1,9 млн рублей и $2 тыс.

Собственнику шахты предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось об аресте гендиректора ООО "Шахта "Инская", он обвиняется по ч. 3 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы) и ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).