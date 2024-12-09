Власти Кузбасса не нашли инвесторов для угольной шахты "Инская"

Работникам предложат перейти на более стабильные предприятия

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - ООО "Шахта "Инская", имеющее задолженность по зарплате и налогам, не заинтересовало инвесторов, сообщил в Telegram первый замгубернатора - председатель правительства Кемеровской области Андрей Панов.

"Учитывая, что из всех интересовавшихся "Инской" инвесторов никто так и не согласился вкладывать в нее деньги, для работников многострадальной шахты решение перейти в более стабильное предприятие будет самым правильным. В период, когда в угольной отрасли Кузбасса острая нехватка квалифицированных кадров, просто сидеть дома и ждать, что "Инская" внезапно вновь заработает - плохая стратегия", - написал он.

Он напомнил, что ФНС обратилась в Арбитражный суд Новосибирской области с иском о признании "Инской" банкротом. Требования ФНС превышают 230 млн рублей. "В случае введения процедуры банкротства, тем работникам "Инской", кто не уволится до этого момента, с большой вероятностью предстоит для погашения задолженности по заработной плате ждать реализации имущества самого предприятия или его собственников", - уточнил замгубернатора.

"Прилагаются все усилия для погашения задолженности по заработной плате за 3 месяца - июнь, июль и август. В первую очередь - перед теми сотрудниками, которые увольняются из ООО "Шахта "Инская", чтобы они могли спокойно начать новый этап трудовой биографии. Также в приоритете по выплате задолженности те, кто занят жизнеобеспечением шахты и регулярно ходит на работу, они уже получили часть зарплаты", - написал Панов, напомнив, что с августа часть работников предприятия ушла в простой.

Панов также сообщил, что 18 сотрудникам шахты, у которых многодетные семьи, вручена адресная социальная помощь в размере 50 тысяч рублей каждому из областного бюджета. Кроме того, решается вопрос предоставления материальной поддержки семьям шахтеров "Инской", где есть несовершеннолетние дети и второй родитель не трудоустроен.

В конце октября гендиректор и бенефициар (по данным ЕГРЮЛ) ООО "Шахта "Инская" Денис Немыкин заявил, что четыре китайские компании готовы профинансировать компанию на 2,4 млрд рублей. Как писал "Коммерсантъ", возможность развивать шахту также рассматривали новосибирские компании, однако затем отказались от этих планов.

В конце ноября губернатор Кемеровской области Илья Середюк сообщил, что фактическим владельцем шахты является Юрий Байченко. По данным источников, знакомых с ситуацией, это совладелец ОАО "Новокузнецкий вагоностроительный завод", которое также признано банкротом.

С ноября 2023 по июль 2024 года перед 382 работниками "Инской" образовалась задолженность по зарплате на сумму свыше 65 млн рублей. Немыкин обещал погасить задолженность сначала 28 октября, потом 4 ноября, однако не выполнил обещание.

Управление СК по Кемеровской области 21 октября возбудило уголовное дело по ч.3 ст.145.1 УК (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). 8 ноября сотрудники СКР задержали Немыкина, ему предъявлено обвинение. Суд сначала избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Однако 19 ноября СКР сообщил, что выявил еще один эпизод преступной деятельности Немыкина - о злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, с октября 2023 года по октябрь 2024 года гендиректор шахты поставлял уголь по цене ниже рыночной, причинив "Инской" ущерб более 54 млн рублей, "что повлекло наступление тяжких последствий для угольного предприятия, выразившихся в невозможности осуществления текущих платежей". В этот же день Немыкин был арестован.

23 ноября Центральный районный суд Кемерово арестовал фактического владельца "Инской", имя которого тогда не раскрывалось. Он также обвиняется в невыплате зарплаты и превышении полномочий.

22 ноября прокурор Беловского района Кемеровской области подал в Беловский районный суд 20 исковых заявлений о долгах по зарплате на "Инской". Прокуратура просит взыскать с шахты задолженность по заработной плате и компенсацию морального вреда в пользу работников.

Также в ноябре на предприятии запустили процедуру сокращения сотрудников.

По данным ЕГРЮЛ, в настоящее время 51% ООО "Шахта "Инская" принадлежит Немыкину, еще 49% владеет само ООО.

В августе 2023 года ООО "Институт новых технологий, менеджмента и конъюнктуры" ("Интмек") приобрело имущественный комплекс признанного банкротом АО "Разрез Инской" (Кемеровская область, работает как шахта, признано банкротом в июне 2020 года) за 241 млн рублей. В сентябре 2023 года "Интмек" был переименован в ООО "Шахта "Инская", компания сменила место регистрации на Новосибирск.

Как ранее сообщал Немыкин, "Инская" добывает премиальный низкозольный уголь марки Д, особенностью которого является низкое содержание фтора и фосфора. Концентрат, полученный из такого угля, является наиболее подходящим сырьем для полукоксования, ферросплавных заводов, производства кремния с низким содержанием оксида железа и оксида алюминия. По данным Немыкина, уголь такого качества имеется лишь на нескольких предприятиях России.