Бизнес пообещал, что красная икра в 2025 году резко дорожать не будет

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - В России ситуация на рынке красной икры, осложнившаяся в 2024 году из-за низкого вылова лососей, в 2025 году нормализуется, дальнейшего роста цен не будет, заявил на пресс-конференции президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

"Думаю, что в следующем году ситуация выровняется, в целом никакой трагедии и никакого стремительного дальнейшего повышения, эскалации цен на красную икру не произойдет", - сказал он.

В 2024 году на ситуации на рынке отразилась лососевая путина, которую он назвал худшей за последние 20 лет.

К 3 декабря вылов тихоокеанских лососей составил 235,5 тысяч тонн, в том числе горбуши - 136,2 тысячи тонн, кеты - 54,6 тысячи тонн, нерки - 35,9 тысячи тонн. По сравнению с 2022 годом (выловы лососей сравниваются между четными и между нечетными годами) снижение составляет 13,5%. По сравнению с 2023 годом падение более существенное. Росрыболовство прогнозирует сокращение производства красной икры до 11-13 тыс. тонн.

Зверев отметил, что в предыдущие годы существенное влияние на цены оказывало "значительное присутствие на рынке браконьерской икры - примерно 1,5 тысячи тонн".

"Эта икра поступала в торговлю и, естественно, снижала уровень цен. Значительная часть икры реализовывалась фирмами-однодневками, которые уходили от уплаты НДС. Это еще не менее 10-15% рынка. Еще один поток - это некачественная игра, которую реализовывали сомнительные производители, - сказал он. - Таким образом, наличие незаконной, некачественной, уходящей от налогов игры создавало громадный навес на рынке, который снижал цену".

Начавшийся в 2024 году процесс маркировки икры меняет ситуацию. "Сейчас рынок красной икры стал приходить в нормальность", - считает Зверев.