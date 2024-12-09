Рыбаки РФ к 3 декабря снизили вылов рыбы на 8,5%, почти до 4,6 млн тонн

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Рыбаки РФ к 3 декабря выловили 4 млн 582,5 тыс. тонн рыбы, что на 8,5% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщается в материалах Росрыболовства.

В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне вылов снизился на 8,2%, до 3,496 млн тонн. Минтая добыто 1,848 млн тонн (на 14,5 тыс. тонн больше), трески - 100,9 тыс. тонн (на 6,6 тыс. тонн меньше), тихоокеанской сельди - 390 тыс. тонн (на 38,6 тыс. тонн больше), камбалы - 58,8 тыс. тонн (на 14,8 тыс. тонн меньше), сардины иваси (в исключительной экономической зоне РФ) - 533,5 тыс. тонн (на 41,8 тыс. тонн больше).

Объем вылова тихоокеанских лососей составил 235,5 тыс. тонн, в том числе горбуши - 136,2 тыс. тонн, кеты - 54,6 тыс. тонн, нерки - 35,9 тыс. тонн. По сравнению с 2022 годом (выловы лососей сравниваются между четными и между нечетными годами) снижение составляет 13,5%.

В Северном бассейне добыто 416,5 тыс. тонн, что на 5,6% меньше прошлогоднего. В том числе вылов трески сократился на 44 тыс. тонн, до 210,6 тыс. тонн, пикши - на 15,4 тыс. тонн, до 58 тыс. тонн. В плюсе только мойвенная путина - 51,7 тыс. тонн, что на 28,6 тыс. тонн больше, чем годом ранее.

В Западном бассейне вылов сократился на 3,4 тыс. тонн, до 68,2 тыс. тонн. В том числе было добыто 22,3 тыс. тонн балтийской сельди (на 1 тыс. тонн меньше).

Рыбаки Азово-Черноморского бассейна снизили вылов на 14,8%, до 30,9 тыс. тонн, Волжско-Каспийского - на 14%, до 69,4 тыс. тонн. Каспийской кильки добыто 22,1 тыс. тонн, что на 6,5 тыс. тонн меньше, чем год назад.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российские рыбаки выловили 459,5 тыс. тонн рыбы, что на 12,5% ниже уровня соответствующего периода 2023 года. В том числе в зонах иностранных государств вылов снизился на 1,8%, до 262,5 тыс. тонн, в конвенционных районах и открытой части Мирового океана - на 23,6%, до 197 тыс. тонн.