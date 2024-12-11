Суд прекратил уголовное дело против топ-менеджера "Балтики" Рогачевского

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Выборгский районный суд Петербурга прекратил уголовное дело в отношении вице-президента по правовым вопросам пивоваренной компании "Балтика" Антона Рогачевского по делу о пособничестве в злоупотреблении полномочиями, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

"Суд дело прекратил с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в 75 тыс. рублей", - говорится в сообщении. Денис Шерстенников

Ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Рогачевского с назначением ему судебного штрафа заявила его защита. Стороны не возражали, добавляет пресс-служба.

В конце ноября аналогичное решение суд принял в отношении экс-президента "Балтики" Дениса Шерстенникова, которому инкриминировали часть 1 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Ему был назначен судебный штраф в 80 тысяч рублей. "Балтике" в результате подписанного в марте 2024 года соглашения вернулось право на бренд "Балтика" на рынках за пределами РФ, отмечала тогда объединенная пресс-служба судов Петербурга, добавляя, что "достижение соглашения стало возможным в большей степени благодаря Шерстенникову".

Шерстенников и Рогачевский были задержаны в ноябре прошлого года.

По версии следствия, с 23 июня 2023 года по 22 августа 2023 года Шерстенников при пособничестве Рогачевского и иных лиц, действуя в интересах группы компаний Carlsberg, совершил заведомо невыгодные для ООО "Пивоваренная компания "Балтика" сделки по передаче на 20 лет лицензионного права интеллектуальной собственности на использование бренда "Балтика" в пользу ООО "Виста БиУай Ко" для использования бренда в Белоруссии (стоимостью 295,6 млн рублей), а также в пользу ТОО "Карлсберг Казахстан" – для использования в Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Туркмении, Таджикистане, Монголии и на Украине (стоимостью 865,892 млн рублей). Таким образом, Шерстенников, по данным следствия, злоупотребил своими полномочиями, а Рогачевский, который рецензировал договоры, ему помог. Совершенное фигурантами повлекло утрату возможности для "Балтики" осуществлять экспортные поставки и получать прибыль.

В октябре 2023 года сообщалось, что Carlsberg Group расторгает с "Балтикой" лицензионные соглашения на производство и продажу всей продукции группы, включая международные и локальные бренды. Отмечалось, что переходный период, когда "Балтика" могла реализовать имеющиеся запасы и материалы, был обозначен до 1 апреля 2024 года. В связи с этим "Балтика" обратилась в суд.

Суд 19 октября 2023 года принял обеспечительные меры в виде запрета Роспатенту на госрегистрацию прекращения прав на использование товарных знаков в отношении брендов Holsten, Kronenbourg, Tuborg, Seth & Riley's Garage. В декабре прошлого года суд первой инстанции удовлетворил иск "Балтики" к Carlsberg и признал недействительными односторонние отказы последней от лицензионных соглашений на производство и продажу продукции указанных брендов. В апреле этого года Тринадцатый арбитражный апелляционный суд поддержал решение суда первой инстанции.

Carlsberg Group, крупнейший зарубежный инвестор на российском пивоваренном рынке, в марте 2022 года заявила о планах уйти из РФ.

В декабре этого года "Балтика" перешла в собственность ООО "ВГ Инвест" (98,65%). Оставшиеся 1,35% принадлежат ООО "Хоппи Юнион", собственником которого также стало ООО "ВГ Инвест".

Сделка, по данным Carlsberg Group, заключена путем выкупа доли менеджментом (management buy-out, MBO). Покупателей и сумму сделки компания не раскрывала. По итогам сделки Carlsberg сохраняет за собой активы в Азербайджане и Казахстане, которые в настоящее время принадлежат российскому юрлицу. Помимо этого, все судебные споры между сторонами, в том числе связанные с лицензионными правами, будут урегулированы в рамках сделки по продаже российского актива.

"Балтика" является вторым производителем пива в РФ, управляет 8 заводами.