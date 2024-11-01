Севастополец осужден на 16 лет за госизмену

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Житель Севастополя признан виновным в государственной измене и приговорен к длительному сроку заключения, сообщает пресс-служба прокуратуры города в пятницу.

"Севастопольский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 53-летнего местного жителя Николая Лозенко. Он признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена)", - говорится в сообщении.

С учетом назначенного ранее наказания по уголовному делу о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ) подсудимому вынесен окончательный приговор в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 340 тыс. рублей и ограничением свободы на срок 1 год.

В свою очередь в пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастополю уточнили, что обвиняемый - бывший украинский военнослужащий-летчик, в 2018 году был завербован сотрудниками СБУ на территории Украины и с этого времени выполнял задания иностранного куратора. В его задачи входил подбор лиц из числа бывших военнослужащих, готовых сотрудничать с украинской стороной, сбор и передача сведений о перемещении военной техники вооруженных сил Российской Федерации.

По данным УФСБ, для организации двухсторонней агентурной связи сотрудник украинской спецслужбы выдал подсудимому спутниковый терминал, флэш-накопители и ноутбук, с помощью которого тот готовил донесения. Кроме того, мужчина должен был обеспечить сохранность тайника на территории Севастополя, в котором хранился тротил для организации диверсионно-террористических актов.

Приговор пока не вступил в законную силу.