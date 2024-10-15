Россиянин получил 10 лет заключения за попытку воевать на стороне Украины

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Второй Западный окружной военный суд признал гражданина РФ виновным в покушении на госизмену, сообщила пресс-служба УФСБ по Белгородской области.

Подсудимого 1990 года рождения, уроженца Коми АССР, приговорили к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в тюрьме сроком на три года, остальной части - семь лет - в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на срок один год и штрафу, говорится в сообщении.

Установлено, что обвиняемый прибыл в приграничный район Белгородской области для незаконного пересечения государственной границы России с целью вступления в ряды украинского военизированного объединения для участия в боевых действиях против ВС РФ, информирует УФСБ.

Отмечается, что его действия были пресечены сотрудниками Пограничного управления ФСБ по Белгородской и Воронежской областям.

Подсудимому инкриминировали ч. 3 ст. 30, ст. 275 (покушение на государственную измену в форме перехода на сторону противника), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 322 УК РФ (покушение на незаконное пересечение госграницы).

Приговор пока не вступил в законную силу.