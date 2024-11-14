Лидер РДК заочно приговорен к пожизненному сроку по делу о вторжении в Брянскую область

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Второй Западный окружной военный заочно назначил пожизненное лишение свободы лидеру "Русского добровольческого корпуса" (запрещенная в РФ террористическая организация) Денису Капустину и актеру Кириллу Канахину за различные преступления по уголовному делу о нападении на Брянскую область в марте 2023 года, сообщили "Интерфаксу" в суде в четверг.

Как уточнили в суде, Капустину и Канахину суд заочно назначил пожизненное лишение свободы в колонии особого режима с отбыванием первых восьми лет наказания в тюрьме, штрафами в размере 2,5 и 2 млн руб. соответственно и запретом администрировать интернет-ресурсы на четыре года.

Такое наказание было назначено фигурантам с учетом ранее вынесенных им приговоров, по которым оба также получили пожизненные сроки.

Также пожизненные сроки суд назначил еще троим участникам РДК: Александра Галанову, Алексею Огурцову и Антону Зырянову.

Срок наказания осужденным будет исчисляться с момента их задержания на территории РФ либо экстрадиции в Россию.

Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших граждан, заявленные к осужденным, на общую сумму в 10 млн руб., и также иски организаций, обеспечивающие инфраструктуру населенных пунктов Брянской области, на сумму в 3,5 млн руб.

В зависимости от роли каждого, следствием фигурантам вменялись создание незаконного вооруженного формирования, незаконное пересечение границы РФ, незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и другие преступления.

В уголовном деле идет речь о вторжении диверсионной группы с территории Украины в села Любечане и Сушаны Климовского района Брянской области 2 марта 2023 года.

Ранее Капустин и Канахин уже были осуждены в России на пожизненное заключение по обвинению в госизмене и других преступлениях, связанных с их участием в боевых действиях на стороне Украины.

В России фигуранты объявлены в международный розыск.