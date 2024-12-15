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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 06:14

Эвакуированы девять членов экипажа поврежденного судна в Керченском проливе

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Спасатели помогли девятерым членам экипажа судна "Волгонефть 212", терпящего бедствие в Керченском проливе, четверо еще остаются в воде, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в экстренных службах.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

Ранее в воскресенье в экстренных службах агентству сообщили о терпящем бедствие судне "Волгонефть 212" в Керченском проливе. Оно перевозит около 4,3 тысячи тонн мазута, на его борту находятся 13 членов экипажа. Порт приписки судна - Санкт-Петербург. В главке МЧС РФ по Крыму сообщили, что в Керченском проливе отмечается сильный ветер и шторм до 7 баллов. На помощь экипажу "Волгонефти 212" направили вертолет Ми-8, а также буксир.

Позднее сообщалось о повреждении еще одного танкера - "Волга-нефть 239", на борту которого находятся 14 членов экипажа.

Керченский пролив МЧС РФ
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