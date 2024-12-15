Спасатели находятся на связи с экипажем второго поврежденного в Керченском проливе судна

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Спасатели поддерживают связь с экипажем танкера "Волгонефть 239", который был поврежден в Керченском проливе, сообщили в воскресенье в МЧС РФ.

"14 членов экипажа находятся на судне. Планируется эвакуация", - сказано в телеграм-канале ведомства.

В МЧС уточнили, что после получения повреждения судно находилось в дрейфе, затем село на мель в 80 метрах от берега в районе порта Тамань Краснодарского края.

Ранее в воскресенье в ведомстве сообщили о терпящих бедствие в Керченском проливе двух танкерах - "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", на борту которых находились 13 и 14 человек соответственно. Спасатели эвакуировали 13 членов экипажа "Волгонефти 212", но один из них погиб.

В ГСУ СК по Крыму и Севастополю сообщили о возбуждении двух уголовных дел по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, одно из которых переквалифицировали на нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека.

Фиксируется разлив топлива, принимаются меры по ликвидации последствий, сообщили в Росморречфлоте.

Президент РФ Владимир Путин поручил создать рабочую группу во главе с вице-премьером Виталием Савельевым, которая займется ликвидацией последствий разлива топлива.